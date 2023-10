Ídolo do Bahia, Gilberto é afastado do Cruzeiro | A TARDE

O atacante Gilberto está momentaneamente afastado do Cruzeiro. O jogador foi ausência na lista de relacionados pelo técnico Zé Ricardo para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado, 14, na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Brasileirão,



Sem confirmação oficial por parte do Cruzeiro, o jogador não participou dos treinos com o grupo nos últimos dias na Toca da Raposa II.

Sendo assim, Gilberto não fica com futuro indefinido no clube, embora teste ainda mais um ano de contrato.

Gilberto tem sido questionado pela torcida do Cruzeiro por seu baixo desempenho. No ano, o o atacante em 32 partidas fez somente seis gols. O último foi no dia 14 de maio, no clássico contra o América, ainda pelo turno do Campeonato Brasileiro, quando marcou dois gols.

O momento de maior tensão aconteceu na partida diante do Corinthians, no Mineirão, quando ao entrar em campo quase no final do jogo, o Cruzeiro ganhava por 1 a 0, e o atacante, nos acréscimos, perdeu a bola no campo ofensivo. Na sequência, o time paulista empatou, marcou o início de uma irá da torcida, que não queria mais a sua presença.

Com Zé Ricardo, Gilberto começou como titular nas partidas contra Santos, na Vila Belmiro, e Fluminense, no Maracanã, porém acabou sacado no segundo tempo dos dois jogos. No clássico com o América, Gilberto ficou como opção no banco de reservas.