Ídolo do Bahia, Uéslei elogia Ceni e bota fé na permanência na Série A | A TARDE

Ídolo do Bahia em seu período como jogador, Uéslei Pitbull conversou com a reportagem do Portal MASSA! e comentou sobre a decisiva partida contra o Atlético-MG, às 21h30 desta quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova.

O ex-atacante afirma que o segredo para derrotar o forte time do Galo é colocar a bola no chão e jogar. Ele acredita que o Esquadrão pode permanecer na Série A mesmo com as adversidades na tabela.

Para Uéslei, o trabalho de Rogério Ceni tem sido "muito bom". O técnico foi contratado há cerca de três meses para livrar o Bahia da zona de rebaixamento e ainda divide opiniões entre torcedores e analistas.

"Minha expectativa para o jogo é continuar na Série A, só isso. Eu acredito sempre no Bahia e acho que o segredo para vencer o jogo é apenas jogar futebol. O trabalho de Rogério Ceni tem sido muito bom", avaliou Uéslei.

Além de vencer, o Esquadrão precisa torcer para Vasco ou Santos não vencerem, mas pode se livrar com um empate caso os cariocas percam para o Red Bull Bragantino.

Quarto maior artilheiro da história do Bahia com 140 gols marcados, Uéslei acumula três passagens pelo clube. Foi campeão baiano em 1991, 1993 e 1994.