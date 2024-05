Ídolo do Corinthians, Cássio é apresentado ao Cruzeiro; veja imagens | A TARDE

Um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians, o goleiro Cássio agora vai defender as cores do Cruzeiro. O atleta assinou contrato com o Cabuloso nesta terça-feira, 21, até dezembro de 2027. O fim do vínculo do atleta com o Timão foi por meio de uma recisão solicitada pelo mesmo, que deixou de vestir o alvinegro após 12 anos.

Cássio chegou em Belo Horizonte ainda no início desta tarde.. Ele foi transportado pelo jatinho particular do acionista majoritário do Cruzeiro, Pedro Lourenço, de São Paulo até o Aeroporto da Pampulha.

Apesar de pedir para chegar de forma discreta, o goleiro recebeu uma recepção calorosa dos torcedores do Cabuloso, que marcaram presença na porta do CT aguardando a chegada dele. A cena foi registrada nas redes sociais do clube.

Cássio é a primeira contratação da nova SAF (Sociedade Anônima do Futebol) da Raposa e só deve estrear a partir de 10 de julho, data em que abre a janela de transferências do meio do ano.

Publicações relacionadas