Ídolo do Corinthians rescinde contrato e já tem novo time no Brasil | A TARDE

A trajetória vitoriosa do goleiro Cássio no Corinthians está chegando ao fim após mais de 10 anos. As partes chegaram a um acordo para rescisão amigável do contrato que ia até dezembro deste ano, e o jogador acertou sua saída, que será comunicada oficialmente pelo Timão. A informação foi divulgada pelo jornalista Diogo Dantas.

Antes de se apresentar ao Cruzeiro, seu novo clube, Cássio receberá algumas homenagens do Corinthians. Aos 36 anos, o goleiro fez seu último treino com o Timão nesta quinta-feira, 16, e vai assinar um contrato de três temporadas com o clube mineiro. Ele só poderá entrar em campo pelo novo time em julho, quando a janela de transferência do meio do ano abrir.

No Corinthians desde 2012, Cássio tem 712 jogos com a camisa do clube é segundo na lista dos que mais vestiram a camisa alvinegra, atrás do lateral Wladimir, líder absoluto com 806 jogos. Ele foi campeão da Libertadores de 2012, do Mundial de Clubes do mesmo ano, campeão do Brasileiro em 2015 e 2017 e conquistou também quatro títulos do Campeonato Paulista.

