Ídolo do Real Madrid, Toni Kroos anuncia aposentadoria | A TARDE

O meia Toni Kroos, ídolo do Real Madrid, surpreendeu a todos nesta terça-feira, 21, e anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 34 anos. O jogador alemão irá se retirar dos gramados após a Eurocopa, que será disputada em junho deste ano. Pelo clube merengue, seu último jogo será a final da Liga dos Campeões.

Kroos publicou uma carta em suas redes sociais anunciando a sua aposentadoria e agradecendo ao apoio dos torcedores do Real Madrid, clube que chegou há quase 10 anos.

“17 de julho de 2014 - o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou a minha vida. Minha vida como jogador de futebol – mas principalmente como pessoa. Foi o início de um novo capítulo no maior clube do mundo. Após 10 anos, no final da temporada este capítulo chega ao fim. Jamais esquecerei aquele tempo insolente de sucesso! Gostaria de agradecer especialmente a todos que me acolheram de coração aberto e confiaram em mim. Mas especialmente gostaria de agradecer a vocês, queridos Madridistas, pelo seu carinho e pelo seu amor desde o primeiro até o último dia. Ao mesmo tempo, esta decisão significa que a minha carreira como jogador de futebol ativo terminará neste verão, após o campeonato europeu", começou o jogador.

O Real Madrid também agradeceu Kroos pelos serviços prestados. "Toni Kroos ficará para sempre no coração de cada madridista graças ao seu domínio do jogo. e o facto de ter dado tudo pela nossa camisola, um exemplo constante dos valores do Real Madrid...O Real Madrid deseja a ele e à sua família muita sorte neste novo capítulo da sua vida."

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que “Toni Kroos é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid e este clube será sempre a sua casa”.

Kroos tem 34 anos e contrato com o Real Madrid chegando ao fim no final de junho de 2024. Ele decidiu não renovar e agora anunciou a sua aposentadoria. Em 10 temporadas no clube espanhol, ele empilhou títulos sempre como pilar da equipe. Foram 4 Liga dos Campeões (a disputar mais uma final), 4 Campeonato Espanhol, 4 Supercopa da Espanha, 1 Copa do Rey, 2 Supercopa Europeia, 5 Mundial de Clubes.



Ainda pelo Real Madrid foram 28 gols e 93 assistências em 10 temporadas. Antes disso foi destaque no Bayern de Munique, além de ter atuado no Bayer Leverkusen.

Na seleção da Alemanha, Kroos disputou 108 jogos, marcando 17 gols. Ele conquistou a Copa do Mundo de 2014 e chegou a se aposentar da seleção, mas retornou neste ciclo para buscar o título da Eurocopa, o que ainda não conquistou.

