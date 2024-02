Ídolos são contrários à torcida única no clássico Ba-Vi | A TARDE

A chegada do clássico entre Bahia e Vitória é rodeada de questionamentos sobre a torcida presente no clássico: mista ou única. O assunto veio à tona novamente devido ao primeiro Ba-Vi do ano, que ocorre neste domingo, 18, às 16h, no Barradão, pelo Baianão, ser realizado somente com a presença da torcida rubro-negra.

Houve até burburinhos sobre um possível retorno da torcida mista no clássico baiano, mas a decisão do Ministério Público, publicada em dezembro do ano passado, foi mantida. Nela, o órgão alegou que, em 2023, houve significativo número de relatos e registros de violência durante as partidas entre os gigantes baianos.

O assunto é polêmico e bastante comentado em dias que antecedem o clássico de Salvador. Em bate-papo com o Portal Massa!, jogadores que tiveram a oportunidade de vivenciar de perto a energia de jogar um Ba-Vi lamentaram pela existência da torcida única.

Para o experiente ex-meia Preto Casagrande, é necessário encontrar uma fórmula de voltar a ter as duas torcidas presentes no estádio. “Eu sou totalmente contra [a torcida única], eu acho que a gente devia encontrar uma fórmula de voltar a ter duas torcidas no mesmo estádio. Viver isso como atleta e sei o quanto é importante, o quanto o jogador gosta de ver essa rivalidade por parte da torcida, lógico, com segurança”, comentou.

Convicto do seu posicionamento, Preto destacou que o Poder Público tinha a obrigação de passar a segurança para que os torcedores pudessem voltar a frequentar o mesmo estádio durante o clássico baiano. “Cabe ao setor público prometer e conseguir dar essa segurança, principalmente pelo fato do Barradão ser um estádio mais difícil de controlar, porque tem poucas entradas, poucas saídas, diferente da Arena Fonte Nova”, afirmou o ex-jogador ao Portal Massa!.

A necessidade de torcida única, devido aos índices de violência, traz um sentimento de tristeza para o ex-atacante Nadson, ídolo do Vitória. Para ele, é lamentável as pessoas não terem a oportunidade de sentirem a torcida mista no clássico.

“A gente sabe dos problemas que tem hoje no país, que tem muita violência. Eu sinto muito pelas crianças, adolescentes, que querem ir pro estádio e não podem ir para assistir um clássico com torcida mista, para sentir a emoção do que é uma torcida mista, tendo torcida do Bahia e do Vitória no estádio dando aquele espetáculo”, desabafou Nadson à reportagem.

Fazendo críticas à sociedade, o ex-atacante acredita que está longe de voltar a ter torcida mista. “A violência está muito grande. Hoje você não pode vestir uma camisa do seu clube pra ir trabalhar, você não pode vestir a camisa do seu clube pra ir passear, ir na praia. É inadmissível isso”, lamentou o eterno Nadgol.

O ‘cria' do Vitória ainda relembrou sobre como é emocionante um Ba-Vi com as duas torcidas presentes no estádio e dando show durante o clássico. “E todos nós sabemos que Ba-Vi com as duas torcidas é o Ba-Vi. É muito mais emocionante, né? Dá ânimo aos atletas, aquilo ali dá um gás maior? E a gente fica sentido por isso e sem esperança”, destacou, ao relembrar os momentos.

Ja para Uéslei 'Pitbull', que tem passagem pelos dois times baianos, a violência faz com que exista a necessidade da torcida única. “Sou contra, mas enquanto não acabar essa violência dentro do estádio, tem que fazer isso mesmo”, enfatizou o ex-atacante.

O último jogo com as presenças das torcidas rubro-negra e tricolor aconteceu ainda em 2018, no famoso Ba-Vi da paz. Na ocasião, ocorreram diversas brigas.