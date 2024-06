Iga Swiatek é campeã de Roland Garros pela 4ª vez | A TARDE

Sem dar margem para surpresas, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini (15ª) na final de Roland Garros neste sábado, 8, e conquistou seu quarto título no saibro parisiense.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

Depois de 2020, 2022 e 2023, a Copa Suzanne Lenglen fica mais uma vez nas mãos da polonesa de 23 anos, que segue construindo tijolo por tijolo sua lenda no tênis, agora com cinco títulos de Grand Slam, já que também foi campeã do US Open em 2022.

Mas é em Roland Garros que Swiatek ficou mundialmente conhecida ao surpreender com a vitória na edição de 2020.

"É incrível estar aqui de novo, eu amo este lugar. Todo ano sonho em estar aqui", disse a polonesa na cerimônia de entrega de troféus

Com seus quatro títulos em Paris, ela só tem pela frente entre os maiores campeões do torneio na era aberta (desde 1968) o espanhol Rafael Nadal (14), a americana Chris Evert (7), a alemã Steffi Graf (6) e o sueco Bjorn Börg (6).

A polonesa dominou a temporada de saibro este ano, vencendo os torneios WTA 1000 de Madri e Roma e Roland Garros, os três eventos principais da superfície, algo que nenhuma jogadora conseguiu desde a americana Serena Williams em 2013.

Dez games seguidos

A coroação de Switek em Paris foi a crônica de um título tão confortável quanto previsível, contra uma Paolini que foi a grande revelação do torneio, mas que não teve chances contra a número 1 do mundo.

A italiana de 1,62m, que está vivendo a melhor temporada da carreira, nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros até esta edição. Por isso, a final era um sonho para ela, que entrou em quadra de peito aberto, chegando a ficar em vantagem no início da partida com 2-1 e uma quebra no primeiro set.

Mas a partir daí, Swiatek venceu dez games seguidos para fechar a primeira parcial em 6-2 e abrir 5-0 na segunda.

Paolini conseguiu confirmar um serviço e vencer seu game de honra, mas na sequência a polonesa sacou para selar a vitória com um 6-1.

"Só posso te dar os parabéns, Iga. Acho que jogar aqui contra você é o desafio mais difícil deste esporte", reconheceu a italiana após a partida.

Paolini na final de duplas

Swiatek só sofreu em um jogo nesta edição de Roland Garros. Foi na segunda rodada, contra a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, quando teve que salvar um match point contra. Nos demais duelos, a número 1 do mundo conseguiu vitórias amplas e sem sustos.

"Houve um momento em que cheguei a estar fora. Foi um torneio muito emocionante", admitiu a polonesa, se referindo a esse momento crítico contra Osaka.

Paolini não conseguiu dar à Itália um segundo título feminino em Roland Garros, depois da surpreendente vitória de Francesca Schiavone em 2010.

Mas sua grande aventura no torneio ainda não terminou, já que no domingo ela vai disputar a final das duplas femininas. Ao lado de sua compatriota Sara Errani, Paolini vai enfrentar a dupla formada pela americana Coco Gauff e a tcheca Katerina Siniakova.

