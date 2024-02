Ilhéus interdita estádio e dois jogos do Baianão são suspensos | A TARDE

O Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, foi interditado pela prefeitura na tarde desta terça-feira, 23, por conta das fortes chuvas que caem na cidade. O equipamento esportivo ficará cinco dias interditado, inicialmente. Caso as chuvas continuem, há a possibilidade de prorrogação desse período.

Com essa decisão, dois jogos da 3ª rodada do Campeonato Baiano que seriam realizados no local, estão suspensos. Nesta terça, 23, Itabuna e Bahia de Feira jogariam no Mário Pessoa no jogo que abriria a 3ª rodada. No dia seguinte, o Barcelona de Ilhéus receberia o Vitória.

O Portal A TARDE entrou em contato com o secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus, responsável pela assinatura da portaria que interditou o Estádio Mário Pessoa. Segundo ele, uma revogação da interdição está sendo discutida com a Federação Bahiana de Futebol (FBF) e os clubes envolvidos.

Além da qualidade do gramado, a prefeitura entende que existe risco de alagamento nos arredores do estádio que podem causar acidentes às delegações das equipes e aos torcedores que iriam ao jogo.

Caso o estádio siga interditado, as duas partidas serão remarcadas pela FBF. O elenco do Bahia de Feira está em Ilhéus desde a noite de segunda-feira, 22, enquanto a delegação do Vitória se deslocava para a cidade no momento da interdição.

Confira a portaria que interditou o Mário Pessoa:

Portaria publicada no Diário Oficial de Ilhéus | Foto: Divulgação | Prefeitura de Ilhéus