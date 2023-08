"Impor meu boxe", diz Hebert Conceição sobre próxima luta profissional

O pugilista baiano Hebert Conceição, de 25 anos, volta aos ringues nesta sexta-feira, 1º, para sua quinta luta no boxe profissional. O adversário do nosso campeão olímpico será o experiente polonês Robert Talarek, de 40 anos. O confronto é válido pela categoria super-médio (até 76kg).

Invicto no boxe profissional, Hebert soma quatro vitórias em quatro lutas, sendo duas por nocaute e duas por pontos. Por outro lado, Talarek tem 51 lutas profissionais no cartel, com 27 vitórias, 21 derrotas e três empates.

Hebert já está em solo europeu nos últimos dias de preparação para a luta, mas antes de sua viagem, o Portal A TARDE foi até a academia Champion, no bairro de Cidade Nova, em Salvador, acompanhar de perto a rotina de treino do pugilista, que bateu um papo com a reportagem.

“Eu não conhecia [o adversário], conheci depois que casou a luta. Mas já vi que é um atleta experiente, tem mais lutas, tem uma certa idade também. A estratégia é a mesma sempre, muda alguma coisa ali de luta, mas é impor meu jogo. O meu boxe, quando eu consigo aplicar da melhor forma, é difícil os adversários conseguirem se sobrepor. Estou bem treinado, me preparei muito bem para sair com um grande triunfo”, disse o pugilista.

Luiz Dórea é o responsável pelo treinamento de Hebert Conceição | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Antes de migrar para o boxe profissional, Hebert conquistou a tão sonhada medalha de ouro, nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Ele lembra com carinho do ciclo olímpico, mas garante que sua missão já foi cumprida e o objetivo agora é outro.

“Apesar de eu gostar muito do espírito olímpico, da energia de viver um ciclo olímpico, foi uma experiência muito boa para mim, mas eu já cumpri a minha missão, já fui condecorado com um ouro, então agora é a hora de focar na minha carreira profissional. Tenho um objetivo que é conquistar o título mundial e esse é meu objetivo principal”, afirmou ao Portal A TARDE.

É importante lembrar que as regras do boxe olímpico e do boxe profissional são parecidas, mas o tempo de luta e as regras de pontuação são diferentes. Para voltar a disputar uma olimpíada, por exemplo, Hebert teria que participar de toda a preparação e classificação olímpica organizada pela Confederação Brasileira de Boxe.

Hebert conta as orientações do treinador Luiz Dórea, técnico experiente no boxe e nas artes marciais mistas (MMA). Ele, inclusive, é o fundador da academia Champion, que existe desde 1990. Ele também conversou com o Portal A TARDE e deu detalhes do cronograma de treinos de Hebert para esta luta.

A dupla que conquistou a medalha olímpica, agora vai em busca do cinturão no boxe profissional | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

“A gente mantém um trabalho de base, cada dia trabalha um fundamento: força, velocidade, coordenação, movimentação de pernas, trabalho de defesa. Então são trabalhos específicos para o treinamento no dia a dia. Quando a luta é agendada e nós sabemos o adversário, começamos a focar em cima daquele adversário, a característica que tem o adversário. Ver os pontos mais vulneráveis dele, o que tem de melhor e vamos trabalhar. Quando o atleta não vai lutar, o trabalho é para todo mundo, agora quando a luta é casada, a gente muda todo o plano de treinamento”, detalhou Dórea.

Nesta terça-feira, 29, Hebert realizou, junto com Luiz Dórea, seu primeiro treinamento após desembarcar na Dinamarca. Em sua conta oficial no Instagram, ele publicou um vídeo [confira abaixo] contando detalhes de sua jornada antes da luta. No evento de sexta, a principal luta do card é uma disputa dos cinturões mundiais do peso-galo feminino, entre a dinamarquesa Dina Thorslund e a mexicana Yuliahn Luna Ávila.

Reprodução | Redes Sociais