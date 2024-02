Imprensa e torcedores em Madri já esperam por Mbappé | A TARDE

"Adeus Paris", "Ele vem": a imprensa madrilenha já começa a fantasiar com a chegada de Kylian Mbappé após o anúncio da sua saída do PSG e na esperança de que a eterna novela que o liga ao Real Madrid finalmente chegue ao fim.

O trem para a 'Casa Blanca' não costuma passar duas vezes, como apontam torcedores e comentaristas, mas Kylian Mbappé parece ter uma segunda chance de se transferir para aquele que é o clube dos seus sonhos desde criança.

A imprensa espanhola recebeu a notícia como uma "bomba" e é categórica: se Mbappé "deixar" o PSG é porque "vem" para o Real Madrid, conforme diz o título do jornal Marca.

"O Real Madrid esperava que Mbappé desse o primeiro passo. E ele deu", analisa o principal jornal esportivo da Espanha, que acredita que o capitão da seleção francesa, livre para assinar com o clube que quiser desde janeiro, irá anunciar sua decisão "nos próximos dias".

Negociações em curso

O Marca afirma que o campeão mundial de 2018 já informou aos dirigentes madridistas "que só quer jogar pelo Real Madrid" e garantiu na sua edição online que Mbappé comunicou à equipe merengue a sua decisão de deixar o PSG na terça-feira, 48 horas antes de ter sido revelado na quinta-feira por uma fonte próxima ao clube da capital francesa.

O outro grande jornal esportivo madrilenho, o AS, é mais cauteloso: "Adeus Paris", especificando que o Real "permanecerá em silêncio enquanto os dois clubes seguirem na Liga dos Campeões".

O clube madrilenho, com o qual a família Mbappé já está negociando o seu salário segundo uma fonte próxima ao caso, vai acertar os últimos detalhes para pôr fim a uma busca que já dura sete anos.

Os meios de comunicação espanhóis insistem há várias semanas que a proposta financeira seria inferior à apresentada pelo Real Madrid em 2022. Segundo a emissora Cadena SER, o entorno de Mbappé pediria um salário de 50 milhões de euros brutos por ano (cerca de R$ 267,6 milhões pela cotação atual) e um bônus de 120 milhões de euros (R$ 642,3 milhões) na assinatura do contrato.

Contactado pela AFP, o clube 14 vezes campeão da Champions League não quis comentar.

'O melhor jogador do mundo'

Por parte dos torcedores, a euforia não é a mesma de há dois anos, mas continua em alta: o Real Madrid está prestes a contratar o "melhor jogador do mundo" para a Liga espanhola, 'órfã' de uma superestrela desde o saída de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Adoraria que ele viesse, gosto muito dele! É um jogador excepcional, muito forte e com caráter", explicou à AFP Migdalia Colorado, advogada de 57 anos.

"Ele é o melhor jogador do mundo, isso é indiscutível. Nós o vimos jogar e sabemos do que ele é capaz", disse Luis Cáceres, presidente da federação de torcedores do Real Madrid.

"Mas enquanto não o vir assinar, não vou acreditar, depois do que aconteceu em 2022", acrescenta, lembrando a escolha de Mbappé naquele ano de renovar com o PSG até 2024 com opção de mais um, quando parecia pronto para assinar com o Real naquele ano.

Este representante dos torcedores avisa: "O Real Madrid não é o PSG. Em Paris todos estavam aos seus pés. Aqui terá que fazer muito para provar o seu valor".

"É uma transferência que sempre me fez sonhar. Hoje mais do que nunca!", afirma Enrique Higueras, torcedor do Real Madrid, de 22 anos e doutorando em ciências do esporte, que conseguiu a exclusiva que mobilizou toda a imprensa esportiva no último 10 de junho de 2023.

Em um vídeo que se tornou viral, Higueras perguntou ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em frente a um restaurante, se iria contratar Kylian Mbappé. O dirigente respondeu à pergunta "Sim, sim. Mas não este ano".

Sinal de que o craque francês nunca saiu dos planos da diretoria merengue.

O anúncio de quinta-feira é "um alívio" para Enrique Higueras, agora "seguro de que jogará no Real Madrid e fará história".

Até os mais céticos querem que esse desejo seja enfim realizado.