POR TODA A VIDA!

Independiente anuncia banimento vitalício a 25 torcedores após confusão

Clube argentino trabalha com autoridades para identificar mais envolvidos

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 12:34 h | Atualizada em 25/08/2025 - 12:46
Confusão no estádio Libertadores de America no jogo entre Independiente x Universidad Catolica
Confusão no estádio Libertadores de America no jogo entre Independiente x Universidad Catolica -

O Independiente anunciou, nesta segunda-feira, 25, o banimento vitalício de 25 torcedores identificados na confusão ocorrida durante o jogo contra a Universidad de Chile, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

De acordo com comunicado oficial, os envolvidos foram flagrados em atos de violência no estádio Libertadores da América e não poderão voltar a frequentar partidas do clube.

"Os 25 infratores foram identificados. Eles serão expulsos imediatamente e pediremos o direito de admissão vitalícia, para que nunca mais pisem em um campo de futebol", declarou o Independiente.

Investigações em andamento

O clube informou que segue em cooperação com as forças de segurança para localizar outros responsáveis. O Ministério Público argentino solicitou o fechamento do estádio para dar continuidade às investigações.

Como começou o tumulto

A confusão teve início no intervalo da partida, quando torcedores da Universidad de Chile, posicionados na Platea Norte Alta, setor vizinho ao espaço ocupado pela torcida mandante, atearam fogo em objetos e arremessaram cadeiras.

No segundo tempo, a bola rolou por apenas dois minutos. A insegurança nas arquibancadas forçou a arbitragem a paralisar o confronto. Alguns torcedores chegaram a invadir o gramado em busca de proteção. Relatos também apontam o arremesso de pedras e barras de ferro.

A situação se agravou quando um grupo de cerca de 20 chilenos permaneceu no setor visitante e foi confrontado pelas “barras bravas” do Independiente. O episódio terminou com dezenas de feridos e forte ação policial.

banimento copa sul-americana Independiente x Universidad Católica Tumulto

x