Independiente anuncia banimento vitalício a 25 torcedores após confusão
Clube argentino trabalha com autoridades para identificar mais envolvidos
Por Redação
O Independiente anunciou, nesta segunda-feira, 25, o banimento vitalício de 25 torcedores identificados na confusão ocorrida durante o jogo contra a Universidad de Chile, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
De acordo com comunicado oficial, os envolvidos foram flagrados em atos de violência no estádio Libertadores da América e não poderão voltar a frequentar partidas do clube.
"Os 25 infratores foram identificados. Eles serão expulsos imediatamente e pediremos o direito de admissão vitalícia, para que nunca mais pisem em um campo de futebol", declarou o Independiente.
Investigações em andamento
O clube informou que segue em cooperação com as forças de segurança para localizar outros responsáveis. O Ministério Público argentino solicitou o fechamento do estádio para dar continuidade às investigações.
Como começou o tumulto
A confusão teve início no intervalo da partida, quando torcedores da Universidad de Chile, posicionados na Platea Norte Alta, setor vizinho ao espaço ocupado pela torcida mandante, atearam fogo em objetos e arremessaram cadeiras.
No segundo tempo, a bola rolou por apenas dois minutos. A insegurança nas arquibancadas forçou a arbitragem a paralisar o confronto. Alguns torcedores chegaram a invadir o gramado em busca de proteção. Relatos também apontam o arremesso de pedras e barras de ferro.
A situação se agravou quando um grupo de cerca de 20 chilenos permaneceu no setor visitante e foi confrontado pelas “barras bravas” do Independiente. O episódio terminou com dezenas de feridos e forte ação policial.
