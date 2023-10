Inédito: Copa de 2030 será dividida em três continentes e seis países | A TARDE

A novidade pegou o mundo do futebol de surpresa nesta quarta-feira, 4. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países diferentes, divididos entre três continentes.

A primeira partida do Mundial será em Montevidéu, no Uruguai, uma homenagem à primeira edição do torneio. Ainda na fase de grupos, na primeira rodada, Argentina e Paraguai também serão sedes de outros jogos. No entanto, depois disso, a Copa 'pega um voo' para a Europa com escala na África. O torneio seguirá na Espanha, Portugal e em Marrocos.

O formato expandido e inédito foi revelado na entrevista coletiva de Alejandro Domínguez, o presidente da Conmebol. Em nota publicada no site oficial da Fifa, o presidente Gianni Infantino diz esta edição da Copa será "uma grande mensagem de paz, tolerância e inclusão".

"O primeiro destes três jogos, claro, será disputado no estádio onde tudo começou. No mítico Estádio Centenário, precisamente para celebrar os 100 anos da Copa do Mundo", declarou Infantino.

A Fifa tinha planejado oficializar a sede da Copa do Mundo de 2030 somente em outubro do ano que vem, mas Domínguez fez questão de esclarecer sobre a nova divisão da competição de Seleções.

"A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes. Vamos começar aqui e vamos terminar na Europa, onde será a final", disse Domínguez.

O próximo Mundial, em 2026, já estreia um novo formato de 48 seleções na disputa, com 104 jogos. Isso será mantido em 2030, mas com a garantia de seis vagas já preenchidas por Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos. Todos os países serão sedes do torneio, então suas respectivas seleções já estão classificadas.

2034 tem continentes já certos

Também já ficou acertado o local da Copa do Mundo de 2034. A Fifa decidiu que este Mundial será realizado na Ásia e/ou na Oceania. A Arábia Saudita, que chegou a cogitar concorrer para 2030, seja uma forte candidata a sediar o torneio.

Através de postagem nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 4, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou que Argentina, Paraguai e Uruguai irão sediar as partidas de abertura da Copa do Mundo de 2030.

"Acreditávamos sempre. A Copa do Mundo do Centenário de 2030 começa onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura do Mundial Centenário", publicou Dominguez na rede social "X", antigo Twitter.

Os países-sede do Mundial de 2030 foram confirmados oficialmente pela Fifa horas depois. Além dos países sul-americanos, Espanha, Portugal e Marrocos sediarão a Copa de 2030 nos demais jogos.

"Nosso país terá orgulho de sediar a partida inaugural da Argentina em 2030. Nós nos juntamos a esta celebração da Copa do Mundo!", compartilhou Tapia.

"O trabalho em equipe é o caminho para relizar grandes sonhos e este é o caminho para toda a América do Sul. Parabéns, Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia e Ignacio Alonso", escreveu Harrison.

El trabajo en equipo es el camino para concretar los grandes sueños y este es el de toda Sudamérica.



¡Muchas felicidades Alejandro Domínguez (@agdws), Chiqui Tapia (@tapiachiqui) e Ignacio Alonso (@nachoalonso33)! #MundialCentenario 🏆