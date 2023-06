Influenciadora acusa atacante da Seleção Brasileira de agressão

A influenciadora digital Gabriela Cavallin acusou o atacante Antony, do Manchester United e Seleção Brasileira, por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. Na segunda-feira, 5, ela registrou um Boletim de Ocorrência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher - Leste, no Tatuapé.

Os detalhes do documento foram divulgados pela TV Globo. No BO, Gabriela disse ter sido agredida no dia 20 de maio, quando Antony estava na Inglaterra. Ela solicitou uma medida protetiva com urgência e teve requisitado um exame de corpo de delito. Gabriela Cavallin ainda anexou ao Boletim de Ocorrência fotos de escoriações e mensagens de ameaça.

Antony e Gabriela Cavallian viveram um relacionamento durante o ano passado e chegaram a esperar um filho. No entanto, a influenciadora anunciou em julho, que havia sofrido um aborto espontâneo.

Revelado pelo São Paulo, Antony fez sucesso no Ajax e foi vendido ao Manchester United, da Inglaterra, e um dos maiores clubes do mundo, por 100 milhões de euros (R$ 504 milhões). Ele também esteve no grupo da Seleção Brasileira que disputou a última Copa do Mundo, no Catar.