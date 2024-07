Inglaterra bate Suíça nos pênaltis e vai à semifinal da Eurocopa

Inglaterra converteu os cinco pênaltis diante da Turquia - Foto: INA FASSBENDER / AFP

A Inglaterra avançou à semifinal da Eurocopa depois de eliminar a Suíça nos pênaltis neste sábado (6), na Spiel-Arena, em Düsseldorf, na Alemanha. A emoção ficou por conta da etapa final, quando as equipes se atiraram ao ataque e marcaram seus gols.

Os suíços pularam na frente do placar com Embolo, enquanto cinco minutos depois, os ingleses conseguiram o empate no tempo normal com gol do atacante Saka, do Arsenal, em belo chute de fora da área. Mesmo com as equipes criando oportunidades na prorrogação, o empate persistiu e a vaga foi decidida nas penalidades.

O goleiro Jordan Pickford foi decisivo para os ingleses ao defender a cobrança de Manuel Akanji, a primeira na série aberta pelos suíços. Seus companheiros converteram todas as cobranças o que deram a vitória ao "English team" por 5 a 4.

O adversário dos ingleses sairá do duelo entre Holanda e Turquia. Do outro lado da chave, Espanha e França um clássico que vale vaga na grande final.