Inglaterra empata com Dinamarca e lidera Grupo C da Eurocopa

Harry Kane disputa bola com Andreas Christensen - Foto: Kirill Kudryavtsev | AFP

A Inglaterra empatou com a Dinamarca em 1 a 1 nesta quinta-feira, 20, em Frankfurt, e terá de esperar até a última rodada para conquistar uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa.

O astro Harry Kane abriu o placar aos 18 minutos após um cruzamento de Kyle Walker, mas Morten Hjulmand empatou aos 34 com um chute de longa distância.

Com quatro pontos, a Inglaterra lidera o Grupo C, à frente da Dinamarca, que tem dois, mesma pontuação da Eslovênia. A lanterna é a Sérvia com um ponto.

Os ingleses disputarão a classificação contra a Eslovênia na terceira e última rodada na terça-feira, 25, enquanto os dinamarqueses vão enfrentar a Sérvia no mesmo dia e horário, às 16h.