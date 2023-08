Inglaterra vai à final e Copa do Mundo Feminina terá campeã inédita

A Inglaterra chegou na sua melhor marca da história de um Mundial feminino e foi à final após vencer a seleção da Austrália, donas da casa, por um placar de 3x1 com direito a golaços. As inglesas abriram o marcador ainda no primeiro tempo, mas foi na segunda etapa que tomaram o gol de empate e, por pouco o da virada. Entretanto, a qualidade individual foi favorável para as inglesas, que em duas jogadas de contra-ataque conseguiram confirmar a classificação histórica e quebrar o tabu da semifinal, visto que, caíram nesta mesma fase nas duas últimas edições.

Agora as inglesas irão disputar o título da Copa do Mundo no domingo, 20, contra a seleção da Espanha, que venceu a Suécia e também chegou ao jogo mais importante do torneio. A final garante que a Copa do Mundo Feminina terá uma seleção campeã inédita. A partida será às 7h (horário de Brasília) no Stadium Austrália, que deve ter mais de 75 mil pessoas presentes nas arquibancadas.

Por outro lado, a Austrália ainda pode melhorar a sua marca e, para isso, irá disputar o terceiro lugar contra as suecas no sábado, às 5h.

O jogo

Embusca de garantir a classificação para a final, a Inglaterra iniciou a partida como o esperado, controlando a posse de bola. A Austrália, por sua vez, começou seguindo as estratégias do técnico Gustafsson, entretanto, com o passar dos minutos, foi perdendo fôlego e não conseguiu criar grandes chances de incomodar o gol inglês.

Desta forma, a seleção da Inglaterra conseguiu estudar de forma coerente os espaços deixados em campo e conseguiu o domínio total da posse de bola, diferente das australianas, que não somavam mais de 25% da posse de bola. Aos 35 minutos, as inglesas conseguiram abrir o placar com Toone, que recebeu dentro da grande área e acertou um belo chute no gol defendido por Arnold. 1x0 Inglaterra no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a Austrália, precisando buscar o resultado, mostrou uma postura completamente diferente da etapa anterior, conseguindo chegar mais ao campo adversário e segurar a posse de bola. Em um desses lances, aproveitando um contra-ataque, Sam Kerr levou a bola do campo defensivo até o início da grande área, quando todos acharam que a camisa 20 iria passar para a companheira de equipe que chegava pela direita, Kerr mandou um belo chute no ângulo do gol inglês. Tudo igual.

O gol deu um ânimo a mais para a torcida australiana, que incentivara a equipe anfitriã a chegar mais uma vez na área adversária. Novamente, mostrando o porquê é conhecida como a maior jogadora da história da seleção, Sam Kerr chamou a responsabilidade e se infiltrou na defesa inglesa, na tentativa de cruzar para frente do gol, Lucy Bronze chegou para cortar e mandar a bola para a linha de fundo. Entretanto, assim que conseguiu recuperar a posse, a Inglaterra não perdeu chance e foi para o ataque, em uma falha da Carpenter, Hemp foi oportunista e chutou cruzado no gol defendido por Arnold. 2x1 para a Inglaterra.

No desespero, a Austrália conseguiu duas novas oportunidades de empatar novamente a partida, duas chances que Sam Kerr desperdiçou, entre elas, uma chance de cara para o gol que a camisa 20 jogou por cima do gol. E seguinte o ditado: “quem não faz, toma”, a Inglaterra, novamente em uma jogada de contra-ataque, Alessia Russo recebeu um pelo passe de Hemp e, de forma consciente, bateu no canto oposto da goleira, que não conseguiu chegar na bola. Final de jogo: 3x1.