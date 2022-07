Inglaterra vence Alemanha na prorrogação e conquista Eurocopa

A Inglaterra conquistou neste domingo, 31, em casa, a primeira Eurocopa feminina de sua história ao derrotar a Alemanha, oito vezes campeã da competição, na prorrogação por 2 a 1 no estádio de Wembley, que estava lotado.

Diante de mais de 87.000 espectadores, um recorde no torneio, tanto masculino quanto feminino, Chloe Kelly marcou o gol da vitória das "Leonas" aos 111 minutos.

No tempo regulamentar Ella Toone havia aberto o placar para a Inglaterra no segundo tempo, aos 62", e Lina Magull empatou na reta final, aos 79".

O público em Wembley neste domingo significou a quebra do recorde de público do torneio, contando tanto no masculino quanto no feminino. O recorde de público no futebol feminino em geral foi na partida entre Barcelona e Wolfsburg, pela Liga dos Campeões, em 2021, com 91.648 torcedores..