Inscrições gratuitas para aulas no Centro de Boxe e na Arena Esportes | A TARDE

Crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos podem inscrever-se gratuitamente para aulas de iniciação esportiva em modalidades de luta na Arena de Esportes da Bahia, na praia de Ipitanga, Lauro de Freitas, e no Centro de Boxe e Artes Marcias da Bahia, no Largo de Roma, em Salvador.

As vagas são ofertadas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte, por meio do projeto Núcleo de Esportes de Lutas e Combate. Na Arena de Esportes, as 200 vagas para cada modalidade são de: karatê, boxe, judô, jiu-jitsu, muay thay, kung-fu, hapkido, taekwondo e wrestling.

Já no Centro de Boxe e Artes Marciais, no Largo de Roma, em Salvador, a Sudesb abriu vagas para as novas modalidades ofertadas: kickboxing, hapkido e kung fu. 200 vagas de cada modalidade também estão disponíveis.

As inscrições são feitas presencialmente, das 9h às 17h, e os interessados devem apresentar os seguintes documentos: original e xerox de carteira de identidade, comprovante de residência, atestado médico, duas fotos 3x4; crianças e adolescentes precisam apresentar a documentação do responsável e o atestado de matrícula escolar.