Inscrições para Expedição de Moto Off-Road terminam nesta sexta | A TARDE

Estão abertas as inscrições para a Expedição Salvador X Aracaju de Moto Off-Road, que será realizada nos dias 4, 5 e 6 de abril, com saída do Farol da Barra, em Salvador. O percurso segue pelas trilhas do Litoral Norte, povoado de Baixio, em Esplanada, na região de Entre Rios, e a chegada final é em Aracaju. O público pode se inscrever até a próxima sexta, 15.



O valor da inscrição é R$ 450, e pode ser feita através do WhatsApp 99694-6038. O 3º lote para inscrição se encerra no dia 2 de abril e reunirá dezenas de pilotos.

Uma equipe de puxadores de trechos vai liderar o grupo, dando orientações sobre a forma mais segura e eficiente de seguir o roteiro. Terá ambulância no percurso, além de suporte da Polícia Militar. Além disso, os varredores de trilhas estarão no percurso para garantir que o piloto não fique para trás e que todos completem cada trecho.

O motociclismo reúne provas com várias modalidades e técnicas. O esporte se divide em dois grupos de acordo com o lugar onde acontece a disputa, seja off-road ou on-road. No off-road as provas são realizadas fora da estrada, em circuitos de terra ou terrenos acidentados. Já no segundo, as disputas são em asfalto, em autódromos.

Serviço

O quê: Expedição Salvador X Aracaju de Moto Off-Road

Quanto: R$ 450,00

Quando: 4, 5 e 6 de abril

Onde: Farol da Barra (Salvador-BA), Povoado de Baixio (Esplanada-BA) e Aracaju (SE), passando por trilhas ao longo das estradas do Litoral Norte