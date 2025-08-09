Instituto Maicon França amplia projeto de judô e chega a 240 alunos

Crianças do projeto Judô Transforma utilizando seus novos quimonos - Foto: Divulgação | IMJ (Instituto Maicon França)

O Instituto Maicon França (IMF) reforça sua atuação social e esportiva no interior da Bahia com a entrega de 300 quimonos aos participantes do projeto Judô Transforma. Desenvolvida com jovens e adolescentes da rede pública de ensino das cidades baianas de Uibaí, Ibipeba e Brotas de Macaúbas, a iniciativa já conta com 240 alunos matriculados e segue em expansão.

Os uniformes, entregues na última semana, foram viabilizados pelo patrocínio da StatKraft, estatal norueguesa do setor de energia renovável, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Com o novo lote, o projeto poderá abrir ao menos 60 vagas adicionais, ampliando o acesso à prática esportiva. A iniciativa tem o apoio das prefeituras municipais.

O Judô Transforma oferece aulas gratuitas, integrando o esporte à formação cidadã e estimulando a disciplina, o respeito e a superação pessoal. O coordenador do projeto, Maicon França, ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô, destaca que a entrega dos quimonos é mais do que um benefício material.

Evento olímpico em setembro

No próximo mês, Ibipeba e Uibaí serão palco do "Movimento Olímpico", evento que reunirá apresentações de judô e atividades educativas. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer mais sobre a história da modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos.

Entre as atrações, estará a camisa utilizada por Maicon França durante a passagem da tocha olímpica pela Bahia, em 2016, quando o país sediou a Olimpíada do Rio de Janeiro. A peça será exposta como símbolo da conexão entre os atletas do presente e o legado esportivo nacional.

O projeto segue com inscrições abertas e busca consolidar o judô como ferramenta de transformação social no interior baiano, inspirando novas gerações a acreditarem no esporte como caminho de oportunidades.