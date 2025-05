Inteligências Artificiais palpitam resultado de Ba-Vi no Brasileirão

Bahia e Vitória - Foto: Divulgação

Em dia de Bahia ou Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Em dia de Ba-Vi, então, a semana inteira é tomada pelas antecipações de cada torcedor ao grande clássico.

Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Neste domingo, 18, Bahia e Vitória se enfrentam pela nona rodada do Brasileirão, no clássico tão esperado em Salvador. A bola rola na Arena Fonte Nova, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão: “Considerando o momento atual das equipes, o Bahia entra como favorito, especialmente por jogar em casa e vir de uma participação histórica na Libertadores. No entanto, o Vitória possui um elenco competitivo e pode surpreender”, escreveu.

A inteligência artificial apostou em um placar de 2 a 1 para o Tricolor, que jogou sua última partida na quarta-feira, 14, em que perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia por 1 a 0 pela Libertadores. Na mesma noite, o Vitória venceu o Cerro Largo, do Uruguai, por 1 a 0 pela Sul-Americana.

A Meta AI, do Whatsapp, concorda com o mesmo placar, com um gol para o Vitória e dois para o Bahia ao final dos noventa minutos. “A última vez que o Vitória venceu um Ba-Vi foi em 31 de março de 2024, em um 3 a 2 pelo Campeonato Baiano”, relembrou.

“O Bahia tem uma ligeira vantagem nos confrontos recentes, mas o Vitória também tem capacidade de surpreender. Considerando a rivalidade e a história entre os dois times, o jogo deve ser intenso e disputado, com placar provável de 2 a 1 favorecendo o Bahia”, finalizou.

Atualmente, o Bahia ocupa a oitava posição na tabela, com 12 pontos, enquanto o Vitória está em décimo quarto, com nove pontos conquistados.