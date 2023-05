Inter decide Copa da Itália antes de final da Champions contra o City

A Inter de Milão, atual campeã, e a Fiorentina, que não conquista um título há 22 anos, decidirão nesta quarta-feira, 24, a Copa da Itália, um aperitivo para os 'nerazzurri' antes da final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 10 de junho, em Istambul, contra o Manchester City.

Embora não tenha lutado pelo título no Campeonato Italiano, a Inter tem a chance de vencer todas as outras competições que disputou na temporada, já que em janeiro conquistou a Supercopa da Itália (3 a 0 sobre o Milan).

O time do técnico Simone Inzaghi, primeiro italiano a chegar à final da Champions desde 2017, é o grande favorito a conquistar a que seria a nona 'Coppa' de sua história, embora o grande perigo seja os interistas já estarem com a cabeça no City.

"É um risco. É normal que a concentração agora esteja no que vem de mais importante, mas o treinador, o clube e os jogadores devem ter atenção para enfrentar todos esses desafios", destacou na segunda-feira o CEO da Inter, Giuseppe Marotta.

"A Copa da Itália é um troféu de grande prestígio, que valorizamos. Tenho certeza de que os jogadores estarão focados contra um adversário de grande qualidade", acrescentou Marotta.

Sem títulos desde 2001

O caso da Fiorentina é parecido com o da Inter. Se a equipe de Milão decepcionou na Serie A e não tem garantida uma vaga na próxima Champions, a 'Viola' está em 11º, fora da zona de classificação para as competições europeias.

Mas o time de Florença também tem a chance de conquistar um título internacional, já que está na final da Liga Conferência, que será disputada no dia 7 de junho, contra o West Ham.

Logo, o time terá nos próximos dias duas oportunidades de acabar com um jejum de 22 anos sem títulos, desde a Copa da Itália de 2001, a sexta da história do clube.

"Teremos que jogar como somos: uma equipe realmente imprevisível. Temos uma grande confiança", afirmou o diretor esportivo da Fiorentina, Daniele Pradè.

Sem contar com um elenco tão amplo como o da Inter, o técnico Vincenzo Italiano admitiu que sua equipe chega ao final da temporada "esgotada".

"Mas tenho certeza de que vamos recuperar toda nossa energia, pelo menos para impor dificuldades a um dos melhores times da Europa", declarou Italiano.

Na Serie A, a Fiorentina venceu o último duelo com a Inter (1 a 0), em San Siro, no dia 1º de abril. Um retrospecto que pode dar esperanças aos torcedores da 'Viola'.