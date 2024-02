Inter Miami de Messi e companhia empata com El Salvador em amistoso | A TARDE

O Inter Miami, do craque argentino Lionel Messi, empatou sem gols com a seleção de El Salvador em amistoso realizado nesta sexta-feira (19), no estádio Cuscatlán, em San Salvador.

Na partida, tanto o Inter Miami quanto a seleção salvadorenha foram aplaudidos pela torcida.

O técnico do time da Flórida, Gerardo 'Tata' Martino, colocou em campo como titulares as principais estrelas do time, como Messi e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba, além do uruguaio Luis 'el Pistolero' Suárez, que marcou presença pela primeira vez na equipe americana.

Os torcedores aplaudiam a cada vez que o recém eleito vencedor do prêmio The Best da Fifa e capitão da seleção argentina tricampeã mundial tocava na bola, e que foi pouco exigido pelos jogadores da 'Selecta' salvadorenha que o marcaram o tempo todo em bloco.

A seleção de El Salvador foi cautelosa, não se abriu muito, cuidou da defesa para que o Inter Miami não tivesse oportunidades de marcar no jogo que foi apitado pelo árbitro salvadorenho Iván Barton.

Em alguns momentos Messi pisou no acelerador e mirou o gol, mas o goleiro salvadorenho Mario González defendeu vários chutes.

Alba e Suárez também fizeram a sua parte para tentar marcar, mas o gol não apareceu e o primeiro tempo da partida terminou sem o placar se mexer.

Após o intervalo, Martino substituiu Messi, Alba, Suárez e Busquets.

Nesse momento da partida as coisas ficaram mais equilibradas em campo, com El Salvador atacando mais a zona defensiva do Inter Miami.

Mas o tempo acabou e a partida terminou com o placar inalterado e com Messi muito tranquilo assistindo ao jogo à beira do campo.

Depois de jogar contra El Salvador, o Inter Miami enfrentará o FC Dallas, no Texas, no dia 22 de janeiro, e depois o time voará para a Arábia Saudita para jogar contra o Al Hilal, no dia 29 de janeiro, antes do confronto com o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo no dia 1º de fevereiro.

Três dias depois, o Inter Miami enfrentará um time de estrelas em Hong Kong, em 4 de fevereiro, antes de jogar um amistoso com o Vissel Kobe, em Tóquio, no dia 7 de fevereiro.

A pré-temporada do Inter terminará no dia 15 de fevereiro com seu único jogo em casa, contra o Newell's Old Boys, clube de infância de Messi.

Nesta sexta-feira, antes da partida, o Inter Miami foi recebido por Nayib Bukele, candidato à reeleição à presidência, segundo fotos publicadas pelo presidente em sua conta no X (antigo Twitter), que conta com licença de seis meses concedida pelo Congresso.