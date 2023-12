Inter Miami define valor para vender Gregore ao Bahia; confira | A TARDE

O volante Gregore e o Bahia compartilham de interesses mútuos para retomarem uma parceria antiga, na temporada que vem. Só que, para isso acontecer, o atual clube do volante, o Inter Miami, definiu o valor para vender o atleta de 29 anos: cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões).

No entanto, o jogador tenta negociar o valor com o clube que detém seu passe para uma redução visando, enfim, retornar ao Esquadrão, que defendeu nos anos de 2018 até 2020. Além do Bahia, o Internacional também mantém o meia no radar. As informações são do ge.globo.

Gregore passou por um momento de destaque quando atuou pelo Bahia. Ao todo, ele disputou 167 partidas e marcou dois gols, caindo nas graças da torcida pela sua raça e compromisso dentro de campo. Pelo Tricolor, o jogador conquistou o Campeonato Baiano de 2018, 2019 e 2020.

Pelo Inter Miami, o atleta esteve em campo em 67 partidas, chegando a ser capitão. Porém sofreu uma grave lesão no pé e teve que ficar fora por praticamente toda a temporada de 2023, jogando apenas cinco vezes.