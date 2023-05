Inter vence Atalanta e se classifica para a próxima Champions

A Inter de Milão garantiu sua presença na Liga dos Campeões da próxima temporada graças à vitória sobre a Atalanta por 3 a 2 neste sábado (27), na 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano.

Com este resultado, a Inter assume provisoriamente a vice-liderança com um ponto à frente da Lazio, que já está garantida na Champions desde o último final de semana e que no domingo recebe a Cremonese (19ª).

Além disso, os 'nerazzurri' abriram oito pontos de vantagem sobre o quinto colocado, justamente a Atalanta, o que fez a equipe se garantir no G4 da Serie A.

"Parabéns aos jogadores, foi provavelmente o jogo mais importante que tivemos que disputar, ainda mais quando lembramos onde estávamos há sete rodadas", comemorou o técnico Simone Inzaghi, em entrevista à Sky Sport.

Agora, os interistas concentram suas energias na final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, no dia 10 de junho, em Istambul.

O belga Romelu Lukaku abriu o placar para a Inter logo no primeiro minuto de jogo e, aos três, Nicolo Barella ampliou.

O croata Mario Pasalic diminuiu para a Atalanta aos 36, mas no segundo tempo Lautaro Martínez fez o terceiro dos 'nerazzurri' (77').

Nos acréscimos, o colombiano Luis Muriel, com ajuda do goleiro André Onana, marcou o segundo da Atalanta (90'+2) e mexeu pela última vez no placar no estádio Giuseppe Meazza.

Mais cedo, a Roma foi derrotada fora de casa pela Fiorentina por 2 a 1 e, assim como a Atalanta, esgotou suas chances de alcançar a zona de classificação para a próxima Champions.

Com este sétimo jogo consecutivo sem vitória na Serie A (quatro empates e três derrotas), os 'giallorossi' permanecem em sexto na tabela com 60 pontos, quatro abaixo do Milan, que fecha o G4.

O time do técnico José Mourinho tem agora uma única via para disputar a Champions da próxima temporada: a final da Liga Europa, contra o Sevilla, na próxima quarta-feira.

A derrota no estádio Artemio Franchi neste sábado foi especialmente dolorosa para a Roma, que saiu na frente aos 11 minutos com Stephan El Shaarawy marcando de cabeça.

Na reta final da partida, a Fiorentina conseguiu a virada em três minutos com os gols do sérvio Luka Jovic (85') e do francês Jonathan Ikoné (88').

Pensando na final continental, Mourinho escalou reservas e poupou o argentino Paulo Dybala, que é dúvida contra o Sevilla devido a uma lesão no tornozelo.

A Fiorentina, três dias depois da derrota para a Inter de Milão na final da Copa da Itália (2 a 1), sobe provisoriamente para a nona posição, empatada em pontos com o Torino (8º), que goleou o Spezia (17º) por 4 a 0.

O jogo foi marcado por insultos racistas que o técnico do Torino, o croata Ivan Juric, disse ter recebido de parte dos torcedores do Spezia, o que provocou inclusive uma breve interrupção da partida.

"Você tenta manter a calma, não reagir, mas é desagradável. O árbitro fez bem, tudo ficou mais calmo", disse depois da partida Juric, que pediu "medidas fortes" contra o racismo.

Também neste sábado, em duelo entre duas equipes do meio de tabela, a Salernitana (14ª) do técnico Paulo Sousa venceu a Udinese (12ª) por 3 a 2.