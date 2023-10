Intermunicipal: Conheça as seleções classificadas para as oitavas | A TARDE

O Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2023 está cada dia mais próximo de conhecer o seu campeão. Neste domingo, 1, 16 seleções conseguiram uma vaga para as oitavas de final da competição, são elas: Quijingue, Simões Filho, Castro Alves, Ipirá, Ipiaú, Maragojipe, Itamaraju, Porto Seguro, Valente, Serrinha, Coarací, Cachoeira, Itapitanga, Santo Amaro, Itapetinga e Crisópolis.

Os jogos:

Quijingue recebeu a Seleção de Conceição de feira, que precisava de uma vitória por dois gols de diferença para garantir as oitavas, já que o primeiro jogo encerrou 2x1 para os quijinguense. Entretanto, o placar foi favorável para a equipe mandante do jogo de volta, que aplicou um placar elástico de 4x0.

Entre Simões Filho e Riachão do Jacuípe, a seleção da região metropolitana se Salvador garantiu a segunda vitória no confronto e classificou com parciais de 6x1 e 3x0. Assim como os simões-filhenses, a Seleção de Castro Alves garantiu dois triunfos contra Canudos na 3ª fase, foram eles 4x0 dentro de casa e 2x0 fora.

Outra seleção que garantiu 100% de aproveitamento foi a de Ipiaú, que após vencer São José da Vitória fora de casa por 2x0, garantiu 5x0 na cidade natal, conquistando a vaga para as oitavas. Itamaraju não fez muito diferente, vencendo por 2x0 Nova Inês fora de casa e, na partida de volta, aplicando 3x0.

O confronto entre Pojuca e Valente também foi decidido com duas vitórias de uma das seleções. No jogo de ida, a equipe de Valente venceu por 3x0, quase o mesmo placar do jogo de volta, quando garantiram novamente uma vitória, desta vez por 3x1. Para encerrar as equipes com alto aproveitamento da terceira fase, Itapetinga enfrentou Feira de Santana, vencendo fora de casa por 3x0 e, na segunda partida, por 4x1.

Dentre os jogos com duas seleções pontuando, Ipirá e Santa Luz disputaram a vaga nos pênaltis. Os santa-luzense venceram por 1x0 no primeiro jogo, dentro de casa, entretanto, o placar foi descontado no segundo jogo, quando Ipirá venceu, garantindo a vaga nos pênaltis por 4x3.

Com dois empates por 1x1 e 2x2, respectivamente, no tempo regulamentar, Cachoeira garantiu nos pênaltis a vaga para a próxima fase, após 5x3 contra Luís Eduardo Magalhães.

O confronto entre Santo Amaro e Ibicaraí começou a favor da equipe santo-amarense, vencendo fora de casa por 1x0. Entretanto, como tudo que vai, volta, Ibicaraí não deixou barato e aplicou 4x3 no jogo de volta, levando a decisão para os pênaltis. A seleção que Santo Amaro, que jogava dentro de casa, venceu as penalidades por 5x3.

E não parou por ai, Crisópolis e Retirôlandia também decidiram a vaga nos pênaltis, com uma vitória para cada lado. A seleção crisopolense conseguiu a virada na segunda partida e, nas penalidades, conseguiu a vaga após 5x3.

Maragojipe e Biritinga chegaram para o segundo precisando da vitória após o empate por 2x2 no primeiro confronto. Desta forma, jogando dentro de casa, a Seleção de Maragojipe garantiu o placar de 2x0 e consequentemente, a vaga. Porto Seguro e Itagimirim também decidiram a vaga com um empate e uma vitória, favorecendo a equipe do sul do estado, vencendo o jogo de volta por 1x0 após um placar de 0x0.

Alterando a ordem mas permanecendo os resultados, Serrinha e Eunápolis também decidiram a vaga após um 0x0, dessa vez no segundo jogo. A seleção serrinhense, como já estava em vantagem de 1x0, conseguiu a vaga.

Tucano e Coarací fizeram o primeiro jogo na casa dos coaraciense, que mesmo diante da torcida, viu a seleção de Tucano garantir 1x0. Entretanto, insatisfeito com o placar, conseguiram a virada para a classificação após 2x0, dando o troco fora de casa.

Itapitanga e Santo Antônio de Jesus, que empataram o primeiro confronto por 1x1, decidiram o jogo de volta com um placar elástico, 6 x 0 a favor da Seleção itapitanguense.

Os duelos, datas e horários das oitavas de final ainda não foram divulgados pela Federação Bahiana de Futebol.