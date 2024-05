Invicta em Madri, Bia Haddad vai às quartas contra número 1 Swiatek | A TARDE

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia avançou às quartas de final do Masters Mil de Madrid, pela primeira vez na carreira, após emplacar a terceira vitória seguida na competição, sem perder um único set. Número 14 no ranking mundial, a paulistana derrotou nesta segunda-feira, 29, a grega Maria Sakkari, sexta melhor do mundo, com um duplo 6/4.

A próxima adversária na quadra de saibro madrilenha será a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo. Bia e Iga se enfrentam nesta terça (30), às 7h30 (horário de Brasília). Desde o WTA 1000 de Roma, em maio de 2023, que Bia não avançava às quartas de um torneio de mil pontos. Já a adversária polonesa, é a que mais soma títulos WTA 1000, no entanto, nunca conquistou o Masters Mil de Madrid.

“A Iga é a melhor jogadora de todo o circuito dos últimos três anos. Ela é muito consistente e concentrada. Sei que ela é a favorita nessa partida, mas a conheço muito bem, já ganhei dela e já treinamos juntas. Me sinto preparada para entrar em quadra e fazer o meu melhor”, garantiu a tenista número 1 do Brasil.

Brasileira e polonesa estiveram frente a frente por três vezes, e Bia saiu vitoriosa somente uma vez: nas oitavas do WTA 1000 do Canadá, em Toronto, em agosto de 2022. Na ocasião, Iga já liderava o ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), enquanto Bia buscava se aproximar do top 20. Na ocasião, Bia levou a melhor por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 7/5) após mais de três horas de embate.