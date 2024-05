"Invicto" há 6 meses, Gabriel Xavier celebra titularidade do Bahia | A TARDE

Em um bom momento na carreira, o zagueiro Gabriel Xavier, de 23 anos, foi titular nos últimos cinco jogos do Bahia na temporada. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o atleta só não esteve em campo na estreia, quando o Tricolor foi derrotado fora de casa pelo Internacional.

Desde que a presença do zagueiro no time titular virou uma constante, o Bahia sustenta uma invencibilidade de cinco jogos. Neste período, o Tricolor venceu Fluminense, Grêmio, Criciúma e Botafogo e empatou com o Vitória, no Barradão.

>> Zeca desabafa após momento ruim do Vitória: "Continuem acreditando"

Após a vitória contra o Botafogo, Gabriel Xavier celebrou o resultado e o desempenho do time.



"É um triunfo essencial para nós, tanto no campeonato quanto para a sequência de jogos que temos, porque ganhamos confiança. Sabíamos da dificuldade de enfrentar o Botafogo no Nilton Santos, é um estádio que poucas equipes vão vencer lá. Mas soubemos impor nosso jogo, seguramos a pressão e aproveitamos as oportunidades. São três pontos que podem fazer a diferença lá na frente e aumenta a nossa moral", disse o defensor.

Em campo, Gabriel Xavier tem se mostrado um trunfo para o Bahia. A última vez que o clube foi derrotado com ele sendo titular foi no dia 4 de novembro de 2023. Na ocasião, o Tricolor perdeu para o Grêmio, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. Nesta temporada, o defensor começou jogando em 14 oportunidades, mantendo o aproveitamento em 100%.

"Fico contente de estar ajudando a equipe a conquistar bons resultados. Esse início de Brasileiro é importante, pois somar pontos agora pode fazer a diferença para alcançarmos nossos objetivos no fim da temporada. Graças a Deus, estamos com uma sequência positiva, com cinco jogos sem perder, mas temos que seguir sempre com o foco no próximo jogo. Agora, temos a semana livre para trabalhar e chegar preparados para o confronto com o Red Bull Bragantino, que será complicado, mas contaremos com o apoio da nossa torcida e isso fará a diferença para buscarmos mais um triunfo", avaliou.

O Bahia entra em campo no próximo domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte Nova, diante do Red Bull Bragantino. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Publicações relacionadas