Isaquias Queiroz é sexto em Mundial e não conquista vaga olímpica

O baiano Isaquias Queiroz ficou na sexta colocação durante a prova do C1 1.000m do Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Duisburg, na Alemanha, na manhã deste sábado, 26. Com esta classificação, o atual campeão olímpico ainda não conseguiu garantir vaga nas Olímpiadas de Paris. Os três primeiros foram o tcheco Martin Fuksa, o romeno Catalin Chirila e o alemão Sebastian Brendel.

Neste Mundial da Alemanha, apenas os cinco primeiros colocados conseguiram vaga nos Jogos de Paris. Isaquias Queiroz, no entanto, continua no páreo para tentar vaga na competição olímpica. Em abril, o atleta disputará o Pan-Americano de Canoagem Velocidade, na Flórida (EUA), que conta com mais duas vagas para os jogos.

"Dei uma diminuída no meu ritmo. Eu preferi diminuir um pouco o treinamento. Comecei a treinar forte em maio só. Eu estava treinando na Bahia, em Ilhéus, estava muito ruim. Eu vim para buscar a vaga. Mas tem o C2 ainda", disse o atleta, em entrevista ao Sportv. "Para Paris, sim, vou fazer um treinamento bem intenso. Paris é o que eu mais almejo agora", avaliou.

Na oportunidade, Isaquias também comentou sobre as dificuldades que enfrentou durante a competição e frisou que vai tentar a vaga olímpica.

"Meu físico não está o ideal. De dezembro para cá eu diminuí bastante o treinamento. Não consegui chegar no meu auge. Estava há um ano sem competir internacionalmente. Eu senti um pouco minha lombar, minha cintura. Eu estava 100% para a prova, mas a prova estava muito dura. O cansaço pegou. O meu lugar é no pódio. Só fico chateado em não pegar a vaga olímpica".

Aos 29 anos, Isaquias tem 14 medalhas em Campeonatos Mundial de canoagem velocidade são sete de ouro, uma de prata e seis de bronze. A primeira foi em Duisburgo, há 10 anos.