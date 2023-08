Isaquias Queiroz está classificado para a final do C11000m

O baiano Isaquias Queiroz, medalhista olímpico, garantiu um lugar na final do C1 1000m no Campeonato Mundial de canoagem de velocidade em Duisburg, Alemanha, nesta quinta-feira, 24. Ele conquistou o segundo lugar em sua bateria na semifinal, sendo superado apenas pelo canoísta tcheco Martin Fuksa. A disputa pelas medalhas acontecerá no sábado, às 07h01. Além desse feito, Isaquias também avançou para a semifinal do C2 500m junto com Jacky Godmann.

Como ocorreu na fase eliminatória realizada na quarta-feira, 23, Isaquias manteve-se na segunda posição em sua bateria.

Garantindo sua vaga na final mais uma vez, Isaquias mantém a esperança de conquistar sua sexta medalha na categoria C1 1000m nos Campeonatos Mundiais de canoagem de velocidade.

Nas últimas quatro edições da competição, ele subiu ao pódio em todas elas: obteve o bronze em 2017 e 2018, o ouro em 2019 e a prata em 2022. Somando todas as suas participações, o atleta de 29 anos, natural da Bahia, acumulou um total de 14 medalhas em Campeonatos Mundiais, das quais sete são de ouro, uma de prata e seis de bronze.