Isaquias Queiroz leva medalha de prata na canoagem de velocidade | A TARDE

O Brasil segue dominando as águas do Pan 2023. Na manhã deste sábado, 4, o medalhista olímpico Isaquias Queiroz conquistou a prata em Santiago pela categoria C1 da canoagem velocidade. Esta foi a quinta medalha do atleta baiano em jogos Pan-Americanos.

Isaquias entrou na prova como favorito, mas foi surpreendido pelo cubano José Ramon Córdova, que abriu grande vantagem durante a disputa e garantiu o ouro com o tempo de 3min48s69, enquanto o brasileiro fez 3min54s05.

O pódio foi completado pelo canadense Connor Fitzpatrick, que terminou a prova com um tempo de 3min55s13.

Ainda neste sábado, Roberto Maehler disputou a final A da categoria K11000m da canoagem velocidade e terminou em sétimo lugar, longe de conquistar uma vaga no pódio. Com uma largada ruim, ele ficou na parte de trás na maioria da prova. O brasileiro fez um tempo de 3min48s46.

O título ficou com o argentino Agustín Vernice, que garantiu o ouro ao terminar a prova com 3min29s73. Jonas Ecker, dos Estados Unidos, terminou com a prata após completar com 3min34s25, enquanto Valentin Rossi, também da Argentina, levou o bronze, com uma atuação de 3min35s49.