Itabuna anuncia Evandro Guimarães como novo técnico | A TARDE

O Itabuna anunciou a contratação do técnico Evandro Guimarães para a sequência da temporada. A oficialização foi divulgada no início da tarde desta quinta-feira, 8, por meio das redes sociais do clube.

O time do interior começou o Campeonato Baiano de 2024 com o técnico Matheus Sodré. Após quatro partidas, ele pediu demissão e foi anunciado pelo Águia de Marabá.

"Evandro traz consigo uma trajetória marcada por dedicação e conquistas. Itabunense, o professor é conhecido por sua abordagem tática inteligente e paixão pelo futebol", divulgou o Itabuna em sua conta oficial no Instagram.

Evandro Guimarães estreia pelo Itabuna na quarta-feira, 14, para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, ás 19h15, no estádio Mário Pessoa.

Com seis pontos, o time ocupa a oitava colocação na tabela, melhor penas que Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira.