Itabuna é humilhado pelo Nova Iguaçu e está fora da Copa do Brasil | A TARDE

O Itabuna está eliminado da Copa do Brasil de maneira vexatória para seu torcedor. Na noite desta quarta-feira, 28, o Dragão do Sul foi humilhado pelo Nova Iguaçu-RJ por 8 a 0, em pleno Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pela primeira fase do torneio nacional.

Marcaram para o time da Baixada Fluminense Bill (2), Yago (2), Carlinhos, Xandinho, Albert e Gabriel Pinheiro. Vale salientar que o time Fluminense abriu vantagem de três gols ainda na primeira etapa.

O Azulino agora muda o foco e pensa no Campeonato Baiano. A equipe do técnico Evandro Guimarães faz o jogo da vida contra o Vitória, marcado para o próximo domingo, 3, às 16h, no Mário Pessoa, pela última rodada da primeira fase.

Ocupando a penúltima posição, o Itabuna tem seis pontos e precisa vencer e torcer para que o Atlético de Alagoinhas perca seu jogo para se manter na elite em 2025.