Itabuna e Jacuipense decidem vaga na próxima fase da Copa do Brasil | A TARDE

A noite desta quarta-feira, 28, vai definir o futuro de duas equipes baianas na Copa do Brasil: Itabuna e Jacuipense. Isso porque ambas farão suas estreias na competição e vão decidir vaga na 2ª fase do torneio, contra Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e Água Santa, de São Paulo, respectivamente.

Itabuna

O Dragão vai decidir sua classificação dentro de casa, no Estádio Mario Pessoa, às 19h30, e terá a difícil missão de superar o Nova Iguaçu, que está na 3ª colocação do Campeonato Carioca, com 21 pontos somados, mesma pontuação do vice-líder Fluminense, e apenas 3 pontos atrás do Flamengo, líder da competição.

Em 2024, a equipe fluminense venceu o Vasco da Gama, além de ter empatado com Botafogo e Flamengo, e joga pelo empate, devido ao Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Confiante no triunfo frente ao Nova Iguaçu, o treinador Evandro Guimarães afirmou na última terça-feira, 27, que a sua equipe está motivada e os atletas têm consciência da importância da vitória nessa importante competição nacional. “Eu tenho certeza que faremos uma ótima estreia, pois todos estão com aquela vontade de vencer”, acrescentou.



Jacuipense

Já a Jacupa, como é carinhosamente apelidada pelos torcedores, viajou à São Paulo para enfrentar o Água Santa na Arena Barueri, às 20h30. O 'Netuno', que está na 3ª posição do Grupo B do Campeonato Paulista, é o atual vice-campeão paulista, perdendo a final para o Palmeiras.

O Leão do Sisal possui a vantagem do empate, devido ao Ranking Nacional de Clubes (RNC), e realizou o último treino antes da decisão nesta terça-feira, 27, em Barueri, município que será palco do confronto desta noite.

Baianos na Copa do Brasil

Além de Itabuna e Jacuipense, a Bahia também está representada na Copa do Brasil por Bahia e Vitória. O Esquadrão estreou na última quarta-feira, 21, contra o Moto Club, e assegurou a classificação para a próxima fase após triunfo por 4 a 0. Já o Leão da Barra só fará sua estreia na terceira fase, já que ganhou vaga nesta etapa do torneio depois de sagrar-se campeão da Série B de 2023.