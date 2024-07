Itabuna é superado e perde a invencibilidade na Série D

Itabuna conheceu a primeira derrota na quarta divisão nacional - Foto: Ascom | Itabuna

O Itabuna conheceu sua primeira derrota na Série D. Na tarde deste sábado, 22, o azulino encarou o Nova Iguaçu e foi derrotado pelo placar mínimo. O gol do jogo foi marcado por Victor Rangel, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Itabuna perdeu a invencibilidade e permanece com 19 pontos, mas caiu para a segunda posição da chave. Já o Nova Iguaçu chegou aos 19 pontos e virou líder do Grupo A6 da Série D.

A equipe foi escalada com Cabral; Caíque (Paulo), Roque (Wesley), Renato e Tenório (Riquelme); Edenilson (Papaterra), José Breno e Rickelme; Luís Miguel, Lawan e Ryan (Wanderson);

O resultado negativo coloca o Itabuna na segunda posição do grupo A6, com os mesmos 19 pontos somados. Com a mesma pontuação, os cariocas lideram a chave, superando o Dragão do Sul no critério de saldo de gols.

Os comandados do técnico Laelson Lopes voltam a campo no próximo dia 3 de julho, uma quarta-feira contra a Portuguesa-RJ, às 19h, em Pituaçu.