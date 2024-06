Itabuna lidera, Juazeirense encosta no G4 e Jacupa segue na briga

Itabuna Lidera, Juazeirense encosta no G4 e Jacuipense luta para se manter na zona de classificação - Foto: Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Os times baianos continuam a mostrar força e competitividade na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, o Itabuna, a Juazeirense e o Jacuipense protagonizaram partidas decisivas em suas respectivas campanhas.

Itabuna Mantém a Liderança

O Itabuna segue consolidado na liderança do Grupo A6. Jogando fora de casa, a equipe venceu o Serra-ES por 2 a 0, com uma atuação consistente e segura.

Juazeirense Encosta no G4

Pelo Grupo A4, a Juazeirense também obteve um resultado positivo. Jogando no Estádio Adauto Moraes, a equipe venceu o Petrolina por 2 a 0. O Cancão de Fogo agora soma 12 pontos e encosta no G4.

Jacuipense Cai para o Itabaiana-SE

Por outro lado, o Jacuipense enfrentou dificuldades na rodada. Jogando fora de casa, a equipe foi derrotada pelo Itabaiana-SE por 2 a 0. Mesmo com o revés, o Jacuipense ainda ocupa a 3ª posição no Grupo A4, com 14 pontos.