Itabuna vence o Audax com gol no fim e assume liderança do Grupo 6 | A TARDE

Invicto na Série D do Campeonato Brasileiro, o Itabuna recebeu o Audax-RJ em Pituaçu na tarde deste domingo, 12, e venceu por 1 a 0, com gol do volante Edenílson, um dos jogadores emprestados pelo Vitória ao Dragão do Sul. A partida foi válida pela 3ª rodada da competição nacional.

Com a vitória, o Itabuna assumiu a liderança do Grupo 6 da Série D com sete pontos em três jogos. São dois triunfos e um empate até o momento. A Portuguesa-RJ é a segunda colocada, mas o Democrata, de Sete Lagoas-MG, pode igualar a pontuação dos baianos se vencer o Ipatinga nesta segunda-feira, 13.

O próximo compromisso do Itabuna é no sábado, 18, fora de casa, contra a Portuguesa-RJ. O duelo está marcado para as 18h30, no Estádio Luso-Brasileiro, e é válido pela 4ª rodada da Série D do Brasileirão.

Publicações relacionadas