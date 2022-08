Itabuna vence o Jacobinense na primeira partida da final da 2ª Divisão

Jogando como mandante, mesmo não sendo em Itabuna, o Dragão do Sul fez valer o fator casa e venceu o Jacobinense, por 2 a 1, em jogo realizado no Estádio Pedro Caetano, em Ipiaú, em partida válida pela Série B do Campeonato Baiano e saiu na frente na briga pelo título.



Com esse resultado, o time do Sul do estado pode jogar pelo empate que consegue levantar o título da Segundona do estadual. Já o Jacobinense precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a Taça. Uma vitória por um gol a favor do Jacobinense garante a decisão por pênalti.

O jogo de volta está programado para sábado, 6, às 14h145, no estádio Manoel Barradas, o Barradão. O palco será na capital baiana por conta da punição dada ao Jacobinense, em virtude da briga envolvendo os dirigentes da equipe com os do Juazeiro, na partida válida pela semifinal, fazendo com que o estádio Pedro Amorim ficasse de fora da decisão.