Itabuna vence o Jequié e volta para a 1ª Divisão do Baianão

O Itabuna garantiu sua participação na Primeira Divisão do Campeonato Baiano na próxima temporada ao vencer o Jequié por 1 a 0, em partida realizada neste domingo, 24, no Waldomiro Borges, na cidade Sol.

O gol da partida foi marcado por João Neto. O atleta dominou, ajeitou o corpo e colocou no ângulo do goleiro do Jequié, garantido o resultado que deu ao Dragão do Sul a possibilidade de disputar o título da 2ª divisão com o Jacobinense.

A decisão da Segunda Divisão do Campeonato Baiano ainda terá o detalhamento divulgado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).