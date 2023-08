Itália e Alemanha começam Copa do Mundo vencendo Argentina e Marrocos

No primeiro jogo do quinto dia de Copa do Mundo Feminina, durante a madrugada, as seleções da Itália e Argentina se encontraram no Eden Park Stadium, localizado em Auckland, Nova Zelândia. O jogo foi bastante disputado, mas foi Cristiana Girelli quem decidiu o placar ao marcar o único gol da partida, garantindo a vitória para as italianas por 1 a 0.

Com esse resultado, a equipe da Azzurra chegou aos três pontos na Copa do Mundo, e com o resultado positivo, está na liderança do Grupo G.

No segundo jogo do dia, a equipe da Alemanha brilhou na estreia da Copa do Mundo feminina ao vencer de forma dominante Marrocos, em um emocionante confronto realizado no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália. As jogadoras alemãs mostraram sua habilidade e marcaram um total de seis gols, com destaque para as duas belas finalizações de Popp, além dos gols de Buhl, Ait El Haj (contra), Redouani (contra) e Schuller, resultando em uma expressiva goleada por 6 a 0 na partida inaugural do torneio.

Com a vitória, a seleção europeia conquista os valiosos três pontos no Mundial e assume a liderança do Grupo H - onde está a possibilidade de ser um potencial adversário do Brasil nas oitavas de final. Ademais, a atuação das alemãs rendeu a maior goleada do torneio até o momento.