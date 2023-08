Ítalo Ferreira vira 1º brasileiro a entrar no Hall da Fama do Surfe

Ítalo Ferreira alcançou um marco notável no mundo do surfe. Nesta sexta-feira, 4, em Huntington Beach, na Califórnia, ele se tornou o primeiro brasileiro a imortalizar suas mãos e pés no prestigiado Hall da Fama do esporte. Além disso, suas conquistas incluem o título de campeão da WSL em 2019 e a histórica medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.

“É tudo uma loucura. Demora pra cair a ficha, né? É um orgulho pessoal muito grande ter sido convidado, ter conquistado isso. Viver momentos como esse é a certeza de que estou fazendo história e construindo um legado no esporte que amo”, falou o surfista brasileiro.

Para perpetuar sua memória, as pegadas de Ítalo Ferreira serão fincadas permanentemente na esquina da Main Street com a Pacific Coast Highway, em Huntington Beach, Califórnia.

Segundo Aaron Pai, o criador do Hall da Fama do Surfe, a homenagem a Ítalo Ferreira foi concedida em reconhecimento ao seu "notável impacto no esporte, suas valiosas contribuições para a cultura do surfe e suas conquistas memoráveis". Essa distinção é uma prova do impacto significativo que Ítalo deixou no mundo do surfe e do seu papel importante na promoção e desenvolvimento desse esporte.

Ítalo Ferreira enfrenta um período desafiador nesta temporada. Durante a última etapa da WSL, o campeão olímpico sofreu uma lesão no joelho, o que o levou a se despedir precocemente do campeonato mundial.

Agora, seu foco é recuperar a forma física o mais rápido possível para competir por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, no ISA Games. Sua determinação e habilidade certamente serão fundamentais nessa jornada de superação e busca por novas conquistas.