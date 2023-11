Itamaraju e Porto Seguro decidem edição do Intermunicipal; confira | A TARDE

Itamaraju e Porto Seguro decidirão a final da edição do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes. Para chegarem à etapa, as equipes venceram Quijingue e Castro Alves, em confrontos que ocorreram neste domingo, 12.

Enquanto a equipe de Porto Seguro somou um empate e uma vitória, os itamarajuenses garantiram 100% de aproveitamento na fase.

O primeiro jogo da final será na cidade de Porto Seguro, no domingo, 19, às 15h. Por outro lado, por possuir uma campanha melhor, a seleção de Itamaraju decidirá na sua cidade, no domingo seguinte, 26, no mesmo horário do confronto anterior.

Confira o retrospecto das equipes:

Primeira fase: Itamaraju

Teixeira de Freitas 1 x 3 Itamarajú

Itamarajú 4 x 1 Teixeira de Freitas

Itamarajú 2 x 0 Prado



Prado 0 x 3 Itamarajú

Itamarajú 3 x 2 Eunápolis

Eunápolis 2 x 0 Itamarajú

Segunda fase: Itamaraju

Belmonte 0 x 0 Itamarajú

Itamarajú 2 x 1 Belmonte

Terceira fase: Itamaraju

Santa Inês 0 x 2 Itamarajú

Itamarajú 3 x 0 Santa Inês

Oitavas de final: Itamaraju

Santo Amaro 2 x 3 Itamarajú

Itamarajú 1 x 0 Santo Amaro

Quartas de final : Itamaraju

Ipiaú 1 x 1 Itamarajú

Itamarajú 1(4x2)1 Ipiaú

Semifinal: Itamaraju

Itamarajú 3 x 0 Quijingue

Quijingue 1 x 3 Itamarajú



Primeira fase: Porto Seguro



Mascote 0 x 1 Porto Seguro

Porto Seguro 5 x 1 Mascote



Porto Seguro 1 x 1 Itagimirim

Itagimirim 0 x 0 Porto Seguro



Porto Seguro 1 x 0 Belmonte

Belmonte 1 x 1 Porto Seguro

Segunda fase: Porto Seguro

Teixeira de Freitas3 1 x 2 Porto Seguro

Porto Seguro 1 x 0 Teixeira de Freitas

Terceira fase: Porto Seguro

Itagimirim 0 x 0 Porto Seguro

Porto Seguro 1 x 0 Itagimirim

Oitavas de final: Porto Seguro

Porto Seguro 0 x 0 Valente

Valente 1 x 3 Porto Seguro

Quartas de final: Porto Seguro

Porto Seguro 2 x 0 Simões Filho

Simões Filho 1 x 0 Porto Seguro

Semifinal: Porto Seguro

Porto Seguro 4 x 0 Castro Alves

Castro Alves 1 x 1 Porto Seguro