Itamaraju vence Porto Seguro no jogo de ida e se aproxima do título | A TARDE

O primeiro confronto da final do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2023 ocorreu neste domingo, 20, na cidade de Porto Seguro. A equipe mandante, apesar de estar diante da sua torcida, não conseguiu segurar os jogadores de Itamaraju, que venceram por 2 x1.

Desta forma, os itamarajuenses saíram à frente e abriram vantagem para conseguir o pentacampeonato, podendo perdendo até empatar para levantar o título do Intermunicipal de 2023. Por outro lado, a equipe de Porto Seguro precisará reverter o revés fora de casa, precisando de uma vitória com dois ou mais gols de diferença, sabendo que para levar aos pênaltis, a vantagem poderá ser de somente um gol.

O último jogo da competição será no próximo domingo, 26, às 15h, na cidade de Itamaraju, que contará com a participação da Diretoria da Federação Bahiana de Futebol na premiação, seja qual for o campeão.