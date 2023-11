Ivete Sangalo agita festa para celebrar título do Vitória em Salvador | A TARDE

Ivete Sangalo é mais uma atração da festa de celebração do título inédito do Vitória na série B do Campeonato Brasileiro. O evento aberto ao público acontece neste domingo, 19, no Farol da Barra, em Salvador.

Em um dos principais pontos turísticos da capital baiana, milhares de torcedores cantaram o hino do clube com coração, em coro puxado por Ivete. Do trio elétrico, ela fez questão de colocar o público para pular, cantando os seus principais sucessos.

Ag. A TARDE

O cantor Leo Santana também foi anunciado como atração da festa. O Vitória foi campeão da série B na terça-feira, 14, mesmo sem entrar em campo. O rubro-negro recebeu o título matematicamente porque o Criciúma empatou em 1 a 1 diante do Guarani, não sendo mais alcançado no topo da tabela.

No Barradão, o jogo da noite de sábado, 18, marcou a entrega da taça inédita do campeonato e um novo momento de folia para os torcedores do clube baiano.

Ag. A TARDE