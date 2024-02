Já classificado, Brasil enfrenta México no Mundial de Beach Soccer | A TARDE

Com duas vitórias nas costas, a Seleção Brasileira masculina disputa a 3ª rodada da Copa do Mundo de Futebol de areia na tarde desta terça-feira, 20, às 14h, contra o México, que já está eliminado com duas derrotas. Anteriormente, o Brasil bateu o Omã, na primeira rodada, e Portugal, na sequência.

A competição, que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, definirá um vencedor no domingo, 25, com possibilidade da amarelinha garantir o hexa, tendo em vista que foi campeã em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. Além disso, poderá se classificar na liderança do grupo C, só precisa somar um ponto contra os mexicanos.

No último encontro entre as equipes, o Brasil levou a melhor e venceu por 5x1. O retrospecto geral, por sua vez, não é diferente, já que a pentacampeã do mundo conseguiu 26 vitórias em 26 jogos disputados. Sendo assim, o México jamais venceu os brasileiros na modalidade.

Ficha técnica:

Brasil x México - Copa do Mundo de Futebol de areia

Dia: Terça-feira, 20

Horário: 14h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv e Cazé TV