Já classificado, Brasil enfrenta Venezuela na última rodada do Grupo A | A TARDE

A Seleção Brasileira sub-23 entra em campo nesta quinta-feira, 1, para fazer o último confronto da fase de grupos do torneio Pré-Olímpico, este em que a amarelinha já está com a classificação garantida, após somar três vitórias nos primeiros três jogos. O confronto da 4ª rodada será contra a Venezuela, anfitriã do torneio, que precisa do resultado positivo para se classificar.

O Brasil é o líder do Grupo A, enquanto os irmãos sul-americanos estão na 3ª colocação, com cinco pontos, dois a menos do que o Equador, segundo colocado. Desta forma, a seleção equatoriana precisa vencer para chegar à segunda colocação e disputar a segunda fase, visto que classificam apenas dois de cada grupo.

Na chave ao lado, o Grupo B, os classificados já estão definidos. A Argentina e o Paraguai, com um jogo a menos, já conseguiram avançar à fase seguinte, e agora disputam apenas a primeira colocação, já que ambos estão com sete pontos.

Contra a Venezuela, o técnico Ramon Menezes deve optar por uma escalação alternativa, pensando em poupar os principais jogadores do elenco para o quadrangular, modelo da segunda fase.

Provável escalação segundo o site ge:

Kaique (Matheus Donelli);

Bruno Gomes, Lucas Fasson, Luan Patrick e Rikelme;

Ronald, Gabriel Pirani e Guilherme Biro (Bruno Gomes);

Marquinhos, Geovane e Gabriel Pec

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 1, às 20h (horário de Brasília), pela 4ª rodada da fase de grupos do Pré-Olímpico. O confronto será no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, com transmissão no Sportv.