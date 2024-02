Já classificado, Brasil perde para Venezuela no Pré-Olímpico | A TARDE

A anfitriã Venezuela, com dois gols do meia Telasco Segovia, venceu o Brasil por 3 a 1 nesta quinta-feira, 1, e completou o quarteto de classificados para a fase final do Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024.

Brasil e Venezuela, pelo Grupo A, e Argentina e Paraguai, pelo Grupo B, avançam neste torneio Sub-23, que dará duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos, num quadrangular que começa na segunda-feira, 5.

No estádio Brígido Iriarte, em Caracas, Segovia e David Martínez, dois dos jovens mais promissores do futebol venezuelano, levaram a 'Vinotinto' a uma vitória que era obrigatória para se classificar.

Segovia marcou para a equipe comandada pelo técnico argentino Ricardo Valiño aos 10 e 31 minutos. A vitória local foi completada com um gol contra de Rikelme no início do segundo tempo (55'). Alexsander, que deixou o banco de reservas, descontou para a seleção brasileira nos últimos instantes (89').

O Brasil, do técnico Ramon Menezes, poupou jogadores importantes como Endrick, John Kennedy e Andrey, e fechou o grupo com nove pontos, seguido pela Venezuela com oito. O Equador ficou com sete, a Bolívia com quatro e a Colômbia encerrou sua participação sem poder conseguir pontuar.

No outro jogo, um duelo de eliminados, a Bolívia derrotou a Colômbia por 2 a 0. José Briceño marcou os gols no primeiro tempo, aos 9 e 29 minutos.