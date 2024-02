Jacobina ajuda Bahia e quebra invencibilidade do Barça de Ilhéus | A TARDE

O Jacobina entrou em campo no sábado, 27, e quebrou a sequência de invencibilidade do Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano. A partida disputada no estádio José Rocha, terminou em 1 a 0, com gol do zagueiro Rafael Sales.

O resultado positivo é o primeiro do Jegue no Baianão, que anteriormente havia perdido duas e empatado uma. Agora, o time da Chapada subiu para a 7ª colocação na tabela, com quatro pontos, apenas dois de diferença para o Vitória, que joga neste domingo contra o Leão do Sisal e abre o G-4.