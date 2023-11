Jacobina anuncia novo treinador para disputar o Campeonato Baiano 2024 | A TARDE

O Jacobina anunciou o técnico Alex Alves na manhã desta sexta-feira, 17, para disputar o Campeonato Baiano de 2024, que ocorrerá a partir do dia 14 de novembro. Desta forma, todas as equipes que irão disputar a competição, já estão com os treinadores definidos. Um vez que, este era o time que faltava.

O contrato da equipe baiana com o novo comandante é até o termino do Campeonato baiano, em abril. O aconteceu em reunião feito na tarde da quinta-feira, 16, em São Paulo.

O novo treinador tem passagens por Osasco Audax, Sertãozinho, Audax Rio, Portuguesa-SP, Sport Atibaia, Cascavel, Juventus-SP e Nacional-SP.

As finais do Campeonato Baiano estão previstas para os dias 31 de março e 7 de abril, com a presença de árbitro de vídeo (VAR) nas fases finais.

“Fala torcedor do Jacobina, tudo bem? Aqui é o Alex Alves, treinador, estou muito feliz em estar com vocês para a temporada 2024. Vocês podem ter certeza que estamos chegando para fazermos um grande campeonato com um time competitivo. Só tenho a agradecer a todos os torcedores e peço o apoio de vocês durante o campeonato. Deus abençoe a todos”. Disse o treinador através das redes sociais do clube



Confira a lista de técnicos do Campeonato Baiano:

Bahia: Rogério Ceni

Vitória: Léo Condé

Jacobina: Alex Alves

Atlético: Zé Carlos

Barcelona: Betinho

Jequié: Gabardo Jr

Itabuna: Mathaus Sodré

Juazeirense: Carlos Rabelo

Jacuipense: Jonilson Veloso

Jacobina: Alex Alves

Bahia de Feira: Oliveira Canindé