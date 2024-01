Jacobina e Itabuna empatam na abertura da 2ª rodada do Baianão | A TARDE

Em jogo que abriu a 2ª rodada do Campeonato Baiano, o Jacobina recebeu o Itabuna no Estádio José Rocha, na noite desta quinta-feira, 18. As equipes empataram em 1 a 1, somaram o primeiro ponto na competição e já podem ligar o sinal de alerta na parte de baixo da tabela. Romário abriu o placar para o Dragão e Bruno Sabino marcou para o Jegue.

O resultado foi ruim para as duas equipes, que ainda não venceram no estadual. Na 3ª rodada, o Itabuna encara o Bahia de Feira no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 20h15 de terça-feira, 23, enquanto o Jacobina visita o Bahia na Arena Fonte Nova às 19h15 do dia seguinte.

A 2ª rodada do Campeonato Baiano será concluída com quatro jogos neste fim de semana, confira:

Sábado, 20

16h - Vitória x Bahia de Feira

18h30 - Jequié x Barcelona

Domingo, 21

16h - Atlético x Bahia

18h30 - Juazeirense x Jacuipense